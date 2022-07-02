GSK не будет проводить КИ вакцины от золотистого стафилококка

Несмотря на полученное от Минздрава разрешение, вторая фаза клинического исследования GSK вакцины от золотистого стафилококка не состоится. В марте компания сообщила, что отказывается от новых КИ в России и от набора новых пациентов в существующие исследования.

Компания GSK не будет проводить вторую фазу клинического исследования (КИ) вакцины от золотистого стафилококка. Этот вывод можно сделать на основании того, что ранее компанией было принято решение приостановить запуск новых исследований в России. Накануне Минздрав России одобрил проведение КИ препарата под названием GSK3878858A (Sa-5Ag с адъювантом). Вакцина является кандидатной многокомпонентной адъювантной.

«Документы для получения разрешения на проведение указанного КИ были направлены в Минздрав России в январе 2022 года. Текущая позиция компании в отношении КИ в России не менялась», — сообщили «ФВ» в пресс-службе компании.

GSK в марте сообщила, что отказывается от новых клинических испытаний в России и от набора новых пациентов в существующие КИ. Известно, что испытание, которое одобрил Минздрав, — это часть международного мультицентрового исследования, начавшегося еще в 2020 году.

Ринат Васбеев

Маргарита Грошева

pharmvestnik