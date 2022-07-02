Минпромторг исключил риски дефектуры материалов и оборудования для маркировки

В Минпромторге исключили риски дефектуры материалов и оборудования для маркировки. В России имеется достаточный запас оборудования для маркировки, компонентов для него и расходных материалов, а обстановка на рынках стабильная, заверили в министерстве.

В России есть достаточный запас оборудования для маркировки, компонентов для него и расходных материалов. Обстановка на рынках стабильная, заверил заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак. Предприятия, в чьих отраслях стартовала обязательная маркировка, уже установили все необходимое оборудование и маркируют продукцию.

«Кроме того, мы заблаговременно начали прорабатывать вопросы поставок с производителями на тех рынках, которые не поддерживают санкции. Найдены альтернативные поставщики, более того, ряд видов оборудования на рынках Юго-Восточной Азии оказался дешевле, чем в Европе. Кроме того, поставки оборудования для маркировки начали и российские производители, сейчас оно уже используется на производстве и показывает себя наилучшим образом», – сообщил он.

Поставщики продолжают отгрузки комплектующих и чернил для своего оборудования, запасы расходных материалов у производителей и поставщиков сформированы. Интеграторами закуплено дополнительное оборудование для маркировки, успешно проведена оценка соответствия отечественных расходных материалов требованиям техрегламентов. Также прорабатываются новые каналы поставок.

ЦРПТ сформировал необходимые запасы ключевых позиций оборудования и расходных материалов как минимум на ближайшие полгода. Это чернила, самоклеящиеся этикетки и необходимые запчасти оборудования для маркировки, отметил Шпак. В ЦРПТ подтвердили эту информацию и сообщили, что оборудование для маркировки поставляется в штатном режиме.

Артем Косенок

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