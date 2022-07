Минздрав отменил регистрацию оригинального противоопухолевого препарата Минпромторг исключил риски дефектуры материалов и оборудования для маркировки » Blueprint привлекла 1,25 млрд долларов финансирования для разработки онкологических программ Компания Blueprint заключила два инвестиционных соглашения с Six Street и Royalty Pharma. Их общая сумма может достичь 1,25 млрд долл. Blueprint заключила сделки с двумя компаниями, Six Street и Royalty Pharma. По их условиям, Blueprint передаст компаниям часть лицензионных платежей за противоопухолевые препараты Ayvakit и Gavreto в обмен на финансирование, пишет FiercePharma. Эти два соглашения предоставят Blueprint 575 млн долл. сразу же, а общий объем финансирования может составить 1,25 млрд долл. Полученные деньги компания потратит в том числе и на новые исследования. По условиям сделки с Six Street, инвестиционная фирма заплатит Blueprint 250 млн долл. в обмен на будущие гонорары от препаратов Ayvakit и экспериментального KIT BLU-263. Кроме того, Blueprint получит кредит в размере до 400 млн долл., из которых 150 млн долл. будут предоставлены сразу же. Еще одна кредитная линия в размере 260 млн долл. поможет Blueprint покупать внешние активы. Blueprint ожидает данных исследования Ayvakit против нераспространенного системного мастоцитоза в конце лета. Если результаты окажутся положительными, Blueprint планирует подать заявку в FDA к концу этого года. Что касается сделки с Royalty Pharma, компания заплатит Blueprint 175 млн долл. авансом, чтобы получить доступ к лицензионным платежам, связанным с продажами Gavreto за пределами США. Royalty также выплатит Blueprint до 165 млн долл. в зависимости от показателей продаж препарата. Ayvakit и Gavreto направлены на RET-мутации, это делало препараты довольно нишевыми. Но у Blueprint есть три новые программы, нацеленные на гораздо более крупный рынок немелкоклеточного рака легкого. Кроме того, компания приступает к испытаниям на людях ингибитора CDK2, который может применяться против широкого диапазона онкологий. Николай Соколов

