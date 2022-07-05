FDA приостановило испытания препарата Sanofi против рассеянного склероза

FDA обязало Sanofi прекратить испытание препарата против рассеянного склероза из-за побочных эффектов. Sanofi приобрела средство вместе с покупкой компании Principia Biopharma за 3,7 млрд долл.

Американский регулятор FDA обязал Sanofi частично прекратить исследования препарата tolebrutinib, а также прекратить запись пациентов на это испытание из-за побочных эффектов, сообщает BioPharmaDive. Продолжат получать терапию только добровольцы, участвующие в испытании более 60 дней.

Это касается четырех исследований в США, направленных на лечение рассеянного склероза, и одного исследования миастении, в которых принимают участие более чем 4 тыс. волонтеров.

Французский производитель не уточнил, какой конкретно эффект испытали пациенты, описав его как «ограниченное количество случаев лекарственного поражения печени». Распоряжение FDA распространяется только на пациентов в исследовательских центрах США. По словам Sanofi, регистрация новых пациентов продолжится в других местах с обновленными мерами безопасности.

Tolebrutinib Sanofi приобрела вместе с компанией Principia Biopharma за 3,7 млрд долл. в 2020 году. Sanofi конкурирует на рынке препаратов против рассеянного склероза с Roche, MSD и Biogen и хочет зарегистрировать препарат к концу 2023 года.

Хотя приостановка испытаний в США нанесет удар по программе, аналитик SVB Securities Дэвид Райзингер считает, что большая часть исследований проводится за пределами США и успеть к этому сроку «все еще возможно».

Николай Соколов

pharmvestnik