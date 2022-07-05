Правительство разрешило Роспотребнадзору вывозить медизделия из России

Правительство разрешило Роспотребнадзору и дипломатическим представительствам вывозить медицинские изделия из России. Также из списка запрещенной к вывозу продукции исключили подвид шовного материала.

Роспотребнадзору и дипломатическим представительствам разрешили вывозить медицинские изделия из страны. Соответствующее Постановление Правительства № 1174 от 30.06.2022 подписал премьер Михаил Мишустин.

Запрет также сняли с медицинских изделий, вывозимых из страны в целях обеспечения работы торговых представительств. Кроме того, ограничения больше не распространяются на медизделия, ранее ввезенные спортивными командами в рамках участия в спортивных соревнованиях на территории России, и выставочные образцы для демонстрации на международных выставках и ярмарках.

Также из списка запрещенной к вывозу продукции исключили подвид шовного материала под кодом 3006 10 300 1 — стерильные хирургические или стоматологические адгезионные барьеры, рассасывающиеся или нерассасывающиеся из трикотажного полотна машинного или ручного вязания, кроме ворсового полотна.

В середине мая правительство скорректировало перечни промышленной продукции, в отношении которых в начале марта был введен временный запрет и разрешительный порядок вывоза за пределы России. Согласно документу, запрет на вывоз снят с промышленных товаров, классифицируемых по 109 позициям ТН ВЭД, включая медизделия, приборы и аппараты для их производства, а также производства лекарственных препаратов, писал «ФВ».

Артем Косенок

Таисия Кубрина

pharmvestnik