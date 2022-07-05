ГИБДД предложило создать реестр запрещенных для водителей препаратов

ГИБДД предложило Минздраву создать реестр запрещенных для водителей препаратов. Кроме того, на их упаковках будут размещать соответствующую этикетку с предупреждением.

Госавтоинспекция предложила Минздраву составить реестр лекарственных препаратов, под воздействием которых нельзя управлять автомобилем. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД по городу Москве Александр Быков. Он заявил, что сейчас в правилах прописан запрет на управление транспортным средством под воздействием лекарств, ухудшающих внимание и реакцию.

«Врачи же как пишут: «Не рекомендовано». Что значит не рекомендовано? Мы понимаем, что они ухудшают внимание, в то же время «не рекомендуем» — нет четкого запрета. Поэтому в обществе эту тему надо будет поднять, дискуссию провести», — отметил Быков (цитата по ТАСС).

Он предложил также после создания реестра наносить на упаковки таких лекарств соответствующие наклейки, предупреждающие автолюбителей.

В феврале Верховный суд подтвердил запрет на вождение машины после приема корвалола, отклонив иск мужчины, которого лишили из-за этого водительских прав. В решении указано, что законодательством не установлена предельно допустимая концентрация психотропных веществ в организме человека, а инструкция к препарату предупреждает о возможном влиянии на способность управлять автомобилем, писал «ФВ».

Артем Косенок

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