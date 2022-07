ВОЗ вернулась к обсуждению даты проведения инспекции по «Спутнику V» ГИБДД предложило создать реестр запрещенных для водителей препаратов » «Диалайн» вложит 1,8 млрд рублей в производство интраоперационных гамма-камер в Ростовской области Компания «Диалайн» локализует в Ростовской области производство гамма-детекторов для интраоперационных исследований Sentinella 102 разработки испанской General Equipment for Medical Imaging (бренд Oncovision). Объем инвестиций оценивается в 1,8 млрд рублей, мощность производства – около 100 единиц в год. Сроки реализации импортозамещающего проекта не разглашаются. Компания «Диалайн» локализует в Ростовской области производство гамма-детекторов для интраоперационных исследований Sentinella 102 разработки испанской General Equipment for Medical Imaging (бренд Oncovision). Объем инвестиций оценивается в 1,8 млрд рублей, мощность производства – около 100 единиц в год. Сроки реализации импортозамещающего проекта не разглашаются. Соглашение об организации производства было подписано 4 июля между губернатором Ростовской области Василием Голубевым и директором по инновациям ЗАО «Диалайн» Николаем Матегориным в ходе международной промышленной выставки «Иннопром». Предполагается строительство и запуск производственных линий по выпуску системы диагностики для радиоуправляемой хирургии с гамма-изображением и оптическим слиянием в режиме реального времени под брендом Sentinella 102 разработки испанской General Equipment for Medical Imaging. Система применяется для онкодиагностики, при этом, по словам директора по инновациям ЗАО «Диалайн» Николая Матегорина, параметры оборудования позволяют хирургу во время операции наблюдать не только саму опухоль и ее локализацию, но и метастазы. По заверению компании, уровень радиационной нагрузки на организм при использовании передовой разработки в 16 раз ниже, чем у традиционных аналогов. Мощность производства составит 100 единиц в год. Сроки ввода завода в эксплуатацию на раскрываются. В настоящее время производитель выпустил пилотные образцы гамма-детекторов, они проходят апробацию в российских онкоцентрах. ЗАО «Диалайн» специализируется на сервисе и дистрибуции высокотехнологичного медицинского оборудования, а также занимается поставками расходных материалов для заместительной почечной терапии. В портфеле компании также – строительство и оснащение гемодиализных центров в Южном и Северо-Кавказском федеральном округе, а также поставки лекарственных препаратов. По данным СПАРК-Интерфакс, компания зарегистрирована в 2000 году и принадлежит гражданину РФ, данные бенефициара не раскрываются. В 2021 году компания выручила 539,8 млн рублей, чистая прибыль составила 41,2 млн рублей. Николай Матегорин владеет долей в 32,5% компании-производителя медоборудования ООО «НПП «Ультрамед». Помимо разработки «Диалайна», в России с 2021 года выпускается портативный интраоперационный гамма-детектор для поиска сигнальных лимфатических узлов производства «МедикорФарма-Урал» под брендом RadPointer, его дистрибьютором выступает ООО «Медикэр».

Фото: oncovision.com Источник: Агентство инвестиционного развития Ростовской областиФото: oncovision.com vademec