ВОЗ вернулась к обсуждению даты проведения инспекции по «Спутнику V»

ВОЗ и РФПИ вернулись к теме обсуждения даты инспекции для одобрения вакцины «Спутник V». Ранее ее намечали на февраль и март, но оба раза приостанавливали.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсуждают новые даты проведения инспекции по признанию российской вакцины «Спутник V». Об этом рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, передает ее слова РИА «Новости».

«Инспекции на местах планировалось провести в марте 2022 года в ожидании разрешения службы безопасности ООН, но они были приостановлены из-за приостановки полетов в Россию и из России. Новые даты проведения инспекций обсуждаются непосредственно между РФПИ и штаб-квартирой ВОЗ», — отметила она.

Ранее сообщалось, что прибытие специалистов ВОЗ на выпускающие «Спутник V» заводы в России состоится в феврале. Затем визит перенесли на март. Однако ВОЗ вновь отложила инспекцию из-за «нынешней ситуации, включая возможности для полета». В организации тогда подчеркнули, что новые даты будут намечены настолько быстро, насколько это возможно.

В конце мая стало известно, что производители приостановили выпуск вакцин против COVID-19 из-за отсутствия заказов на их поставку. У некоторых компаний на складах остаются произведенные, но невостребованные дозы препаратов. При этом закупки этих вакцин в 2022 году увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Минздраве сообщают, что имеющиеся остатки покрывают необходимую потребность регионов в препаратах для профилактики COVID-19.

Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в августе 2020 года. Ее разработал Центр им. Гамалеи. Препарат одобрен в 71 стране с общим населением 4 млрд человек.

Артем Косенок

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