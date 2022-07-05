Консорциум «Медицинская техника» привлечет 5 млрд рублей на проекты по импортозамещению

Консорциум «Медицинская техника» привлечет 5 млрд рублей на проекты по импортозамещению медицинских изделий и оборудования. Соответствующее соглашение было подписано между консорциумом и «Новикомбанком» (опорный банк ГК «Ростех») в ходе международной промышленной выставки «Иннопром». Помимо предоставления кредитов, банк планирует организовать привлечение субсидий и выдавать целевые займы для поддержки проектов. Консорциум «Медицинская техника» привлечет 5 млрд рублей на проекты по импортозамещению медицинских изделий и оборудования. Соответствующее соглашение было подписано между консорциумом и «Новикомбанком» (опорный банк ГК «Ростех») в ходе международной промышленной выставки «Иннопром». Помимо предоставления кредитов, банк планирует организовать привлечение субсидий и выдавать целевые займы для поддержки проектов.

Как следует из документа, банк организует финансирование проектов консорциума «Медицинская техника». Средства будут направлены на импортозамещение высокотехнологичного медицинского оборудования и медицинских изделий. Кроме предоставления кредитных продуктов и сопровождения расчетов, банк окажет услуги по привлечению субсидий, а также целевых займов, гарантий и других инструментов господдержки.

Ранее «Новикомбанк» профинансировал проект «Швабе» по выпуску карет скорой медицинской помощи, автомобилей медицинской службы и специализированного транспорта для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья на общую сумму 2 млрд рублей.

Консорциум «Медицинская техника» создан при поддержке Минпромторга России в 2020 году. В профильное объединение вошли производители медицинской техники и отраслевые объединения, включая Ассоциацию разработчиков, производителей и пользователей медицинской техники (МАМТ), Росмедпром, а также Ассоциацию организаций ОПК производителей медицинских изделий и оборудования (АПМИ-ОПК). Председателем правления консорциума выступает топ-менеджер УК «Роснано» Иван Ожгихин (ранее работал в «Швабе»).

Крупнейшим кредитором отраслевых проектов по организации производства медицинских изделий и лекарственных препаратов остается Фонд развития промышленности (ФРП). В 2020 году ФРП выдал 27,577 млрд рублей в виде льготных займов 96 предприятиям по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям». Наибольшее совокупное финансирование получили проекты по производству лекарственных препаратов – 9,688 млрд рублей, объем займов на производство средств индивидуальной защиты составил 7,412 млрд рублей, на выпуск медоборудования – 5,223 млрд рублей.