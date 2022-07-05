Teva наняла экс-руководителя подразделения Vertex главой отдела исследований и разработок

Teva наняла бывшего сотрудника Vertex в качестве нового директора по исследованиям и разработкам и директора по маркетингу. На своем новом посту в компании он заменит Хафруна Фридриксдоттира, который занимал эту должность почти пять лет.

Генеральный директор Teva Коре Шульц нанял в качестве нового директора по исследованиям и разработкам и директора по маркетингу бывшего сотрудника Vertex Эрика Хьюза. Об этом сообщает The Endpoints.

«Я очень рад присоединиться к команде … Teva и возглавить ее уникальное интегрированное глобальное отделение по исследованиям и разработкам. Опираясь на богатое наследие Teva…, у нас есть потрясающая возможность предлагать значимые специальные препараты, биопрепараты и дженерики для пациентов во всем мире», — заявил Хьюз.

Издание пишет, что Хьюз, возглавлявший в Vertex отдел клинического развития и трансляционной медицины, проработал в компании недолго. Он ушел из Novartis менее года назад, там он был ответственным за глобальное подразделение по развитию иммунологии, гепатологии и дерматологии.

До этого он в течение пяти лет работал руководителем отдела ранних клинических исследований в отделе специализированной медицины в исследовательской группе клинических и трансляционных исследований Bristol-Myers Squibb.

В общей сложности Хьюз провел более 20 лет на руководящих должностях в области исследований и разработок. На своем новом посту в Teva он заменит Хафруна Фридриксдоттира, который занимал эту должность почти пять лет. Хьюз приступит к своим обязанностям 1 августа.

Николай Соколов

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