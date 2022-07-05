MSD сообщил о прекращении поставок в Россию вакцин против ветряной оспы и кори

Компания MSD сообщила о прекращении поставок в Россию вакцин против ветряной оспы и кори, а также ряда других препаратов. В Росздравнадзоре и Минздраве заверяют, что угрозы дефектуры не возникнет, так как у препаратов есть отечественные аналоги.

MSD (в США и Канаде — Merck&Co) сообщил о прекращении поставок в Россию вакцин против ветряной оспы и кори, а также ряда других препаратов. Соответствующее письмо компания разослала своим партнерам, пишет «Коммерсанть». В MSD изданию заявили, что «прилагают все усилия», чтобы обеспечить поставки жизненно важных препаратов и вакцин, для которых в России отсутствуют альтернативные продукты или методы лечения.

В письме, с которым ознакомился «ФВ», сообщается, что компания прекращает производство и поставки в Россию препаратов «Кубицин», «Кансидас», «Сивекстро», «Инванз», «Тиенам», Эсмерон, «Стиглатра», «Янувия», «Янумет» и «Янумет Лонг», а также вакцины от ветряной оспы «Варивакс» и прививки от кори, паротита и краснухи M-M-P II.

«Данное решение не связано с качеством лекарственных препаратов или вопросами их безопасности», — отметили в MSD.

Комментируя эту новость, в пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что в стране хватает отечественных аналогов вакцин против ветряной оспы, кори, краснухи и паротита, передает ТАСС. Также в Минздраве заявили, что это не окажет негативного влияния на доступность прививок в стране. Вакцинация детей от кори, паротита и краснухи производится в рамках национального календаря прививок, рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«Необходимые объемы вакцины закупаются централизованно у отечественного производителя, потребность обеспечена в полном объеме. Вакцинация от ветряной оспы — ветрянки — проводится в рамках календаря прививок по эпидпоказаниям. На рынке есть несколько препаратов разных производителей, потребность в вакцинах также обеспечена», — отметил он.

В марте и апреле ряд зарубежных фармкомпаний сделали заявления об изменениях в своей работе в России. В основном они касались прекращения инвестиций и приостановки новых клинических исследований в стране. Часть компаний объявили, что продолжат следить за развитием ситуации и могут в дальнейшем изменить подход к работе в России.

Артем Косенок

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