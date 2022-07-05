Три компании вложат 1,4 млрд рублей в производство лекарств и медизделий в Дубне

Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» одобрил заявки трех компаний на производство медицинских изделий и лекарственных препаратов. На территории площадки появится производство шприц-инъекторов, дентальных имплантов и пломбировочных материалов, а также стерильных лекарственных средств. Общий объем инвестиций в три проекта оценивается в 1,345 млрд рублей, сроки реализации не раскрываются. Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» одобрил заявки трех компаний на производство медицинских изделий и лекарственных препаратов. На территории площадки появится производство шприц-инъекторов, дентальных имплантов и пломбировочных материалов, а также стерильных лекарственных средств. Общий объем инвестиций в три проекта оценивается в 1,345 млрд рублей, сроки реализации не раскрываются.

Валидацию получила заявка ООО «НПК «МедПромЛаб» на производство дентальных имплантов и пломбировочных материалов – фотокомпозитов. В ходе реализации проекта компания намерена построить в ОЭЗ лабораторно-производственный комплекс общей площадью 1 560 кв. м. Общий объем инвестиций составит 284 млн рублей, на предприятии будет создано 50 рабочих мест. «МедПромЛаб» рассчитывает стать одним из крупнейших поставщиков имплантов и пломбировочных материалов в Восточной Европе и Азии.

Еще один инвест-проект, получивший одобрение экспертного совета – производство шприц-инъекторов высокого давления одноразового использования. Инициатором выступило предприятие ООО «ТПК «РадиусМед». Медизделия предназначены для внутривенного введения контрастного препарата для КТ- и МРТ-исследований, при этом она будет совместима с импортным оборудованием для проведения профильных томографий и ангиографии.

В компании рассчитывают наладить сотрудничество с действующими резидентами ОЭЗ «Дубна» – ООО «Паскаль Медикал» по сборке шприцев и «Гранат Био Тех» в части изготовления деталей для шприца. «РадиусМед» готов инвестировать в проект 60,5 млн рублей. Потребителями продукции станут как государственные медучреждения, так и частные профильные клиники. В перспективе компания планирует занять до 20% российского рынка шприцев высокого давления.

Еще одним резидентом станет ООО «Бетарен Фарма», заявившее производство стерильных готовых лекарственных средств. Подробности проекта не раскрываются, объем вложений превысит 1 млрд рублей.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «НПК «Медпромлаб» зарегистрировано в ноябре 2021 года в Дубне и принадлежит гонконгской Lioneli Limited. Компанией ООО «ТПК «Радиусмед» на 100% владеет Карина Садыкова, ООО «Бетарен Фарма» – Александр Бурмистров. Финансовые показатели юрлиц не раскрываются.

Последний раз перечень резидентов ОЭЗ «Дубна» пополнялся осенью 2021 года – тогда компания «Пуль-сар» вложила 15,5 млн рублей в локализацию и производство гемостатических средств для остановки кровотечений, а «Мегатех» инвестировала 3,5 млн рублей в производство электрокоагуляторов.

Источник: Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области