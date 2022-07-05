Росздравнадзор: в РФ достаточно вакцин от оспы, кори, краснухи и паротита

В Росздравнадзоре и Минздраве РФ отреагировали на намерение американской MSD прекратить поставки в РФ своих препаратов, в том числе вакцин для профилактики кори, краснухи, паротита и ветряной оспы. Ведомства сообщили, что в стране достаточно отечественных вакцин для иммунизации населения в части этой группы заболеваний. В Росздравнадзоре и Минздраве РФ отреагировали на намерение американской MSD прекратить поставки в РФ своих препаратов, в том числе вакцин для профилактики кори, краснухи, паротита и ветряной оспы. Ведомства сообщили, что в стране достаточно отечественных вакцин для иммунизации населения в части этой группы заболеваний.

По словам помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, прекращение поставок MSD своих вакцин не окажет негативного влияния на кампании по иммунизации населения в России. Он заверил, что необходимые объемы вакцин централизованно закупаются у российских производителей и потребность в них закрыта. С сообщением об отсутствии дефицита препаратов выступил и Росздравнадзор.

Соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова в разговоре с «Коммерсантом» пояснила, что по закону MSD сможет прекратить поставки препаратов только через год с момента уведомления Минздрава о своих планах.

В конце прошлой недели стало известно, что MSD более не будет поставлять входящие в ЖНВЛП вакцины для профилактики ветряной оспы (Варивакс) и кори, краснухи и паротита (М-М-Р II). В России вакцинация от кори, краснухи и паротита входит в Нацкалендарь профилактических прививок (НКПП), от ветряной оспы – в календарь прививок по эпидпоказаниям.

В России, помимо препарата MSD от ветряной оспы, зарегистрирована вакцина Варилрикс от британской GSK. О совместном производстве препарата «Нанолек» и британская фармкомпания договорились в 2019 году. К 2023 году его планируется включить в НКПП.

В 2021 году «Ростех» впервые поставил трехкомпонентную вакцину Вактривир от «Микрогена» по программе НКПП в регионы РФ для проведения иммунизации населения от кори, краснухи и паротита. Ранее по НКПП в этих целях поставлялись моновакцины от этих заболеваний или же дивакцины (от кори и паротита).

MSD также прекращает поставки в Россию своих антибиотиков – Кубицина (даптомицин), Сивекстро (тедизолид), Инванза (эртапенем) и Тиенама (имипенем+циластатин). Все они, за исключением Сивекстро, входят в перечень ЖНВЛП. Аналогов для препаратов из этого перечня на российском фармрынке нет только для Сивекстро. Компания также отказывается от импорта в Россию своих гипогликемических средств – Янумета и Янумета Лонг (метформин+ситаглиптин), Янувия (ситаглиптин) и Стиглатра (эртуглифлозин), а также миорелаксанта Эсмерона (рокурония бромид) и противогрибкового средства Кансидаса (каспофунгин).

Ряд фармкомпаний начали ограничивать деятельность в России весной 2022 года. GSK, к примеру, заявила о прекращении экспорта в Россию своих витаминов и БАДов. Американская Eli Lilly сообщила о приостановке экспорта в страну препарата Сиалис (тадалафил), применяемого для лечения эректильной дисфункции, причем в перечень ЖНВЛП он не входит и в России производятся его аналоги. Также AbbVie приостановила работу по всем продуктам для эстетической медицины в России. Johnson&Johnson временно прекратила поставки в РФ средств личной гигиены.