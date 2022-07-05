В первом чтении одобрен законопроект о продаже ЛС без маркировки

Депутаты Госдумы проголосовали за принятие в первом чтении законопроекта, разрешающего правительству составлять перечень товаров, которые можно будет производить и реализовывать без нанесения контрольных (идентификационных) знаков (КиЗ). Об этом сообщает «Катрен Стиль» со ссылкой на данные, опубликованные на сайте нижней палаты парламента.

Этот документ в конце июня текущего года был внесен на обсуждение кабмином. Согласно законопроекту, правительство получит право освобождать от нанесения обязательной маркировки те или иные группы товаров. Вводить их в оборот и выводить из него можно будет без нанесения средств идентификации. В этих случаях ко всем участникам товарооборота маркированных лекарственных средств (ЛС) не будет применяться административная или уголовная ответственность за производство и сбыт товаров без маркировки.

В пояснительной записке к документу говорится, что санкционная политика иностранных государств и экономическая ситуация могут повлечь за собой невозможность исполнения участниками оборота маркированных товаров всех требований законодательства. Поэтому в правительстве рассматривают возможность до 2023 года разрешить изготовление и продажу некоторых товаров без маркировки, если нанесение КиЗ для них обязательно.

В апреле в ГД предложили до 2028 года добавлять новые позиции в перечень подлежащих обязательной маркировке товаров, а также продлить экспериментальный статус действующих пилотных программ по маркировке отдельных видов продукции. Таким образом, запланированное на осень начало обязательно маркировки БАД будет отложено на пять лет, отмечает издание.

gxpnews