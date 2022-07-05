Мишустин: нужно срочно начать формирование технологической независимости в фармацевтике

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на Международной промышленной выставке «Иннопром» заявил, что России необходимо незамедлительно приступить к формированию фармацевтики, полностью не зависящей от зарубежных компонентов.

«Пандемия ярко показала, как важно обладать самодостаточной фармацевтической промышленностью. Теперь всем очевидно, что это стратегическая отрасль, обеспечивающая безопасность страны. Мы справились с выпуском вакцин и лекарственных препаратов, но частично эти успехи базируются на импортных компонентах. Поэтому нам следует незамедлительно приступить к формированию технологической независимости по биологическим и химическим субстанциям, сырью, оборудованию», – цитирует Мишустина «Интерфакс».

По его словам, важнейший сегмент в этой отрасли – это малотоннажная химия. Премьер подчеркнул, что по развитию этой сферы уже даны поручения.

«Своя малотоннажка нужна не только для фармацевтики, но и для широкого круга отраслей – от пищевой промышленности и бытовой химии до машиностроения и индустрии стройматериалов, в том числе для развития радиоэлектроники, которая является фундаментом цифровизации экономики», – сказал глава кабмина.

gxpnews