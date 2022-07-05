Проект по доставке рецептурных лекарств встал на паузу

Правительство должно было представить финальную версию проекта по онлайн-доставке рецептурных лекарств к 1 июля. Как выяснил «ФВ», этого не случилось из-за конфликта вышестоящих лиц.

Проект онлайн-доставки рецептурных лекарств не согласовали вовремя из-за аппарата правительства. О том, что при обсуждении документа возникли споры вышестоящих лиц, «ФВ» рассказали два источника на фармрынке.

«Идет борьба ведомств, будет ли это экспериментально-правовой режим Минэкономразвития или эксперимент Минздрава», — отметил источник «ФВ», причастный к разработке проекта.

Эту информацию частично подтвердил и другой источник «ФВ». «Да, все так, но борются не Минэк с Минздравом», — подчеркнул он. «Минздрав не против — он эту историю не блокирует. Все, что связано с ЭПР, министерство согласовывает», — отмечает собеседник. По его словам, ни Минздрав, ни Росздравнадзор не противодействуют проекту — блок идет именно со стороны аппарата правительства и главного правового управления (ГПУ).

Ранее «ФВ» писал о том, что правительство не выполнило поручение президента о подготовке проекта по онлайн-продаже рецептурных лекарств к 1 июля. Несмотря на то, что 28 июня Минэкономразвития представило свой документ, источники «ФВ» утверждают, что это может быть не финальная версия.

Руслан Мавлиханов

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