Sanofi запустит новый бренд для некоммерческого распространения препаратов

Sanofi запустит новый бренд Impact, с помощью которого компания планирует распространять свои препараты в бедных странах на некоммерческой основе.

Французский производитель Sanofi сделает 30 своих препаратов доступными на некоммерческой основе в 40 странах с низким уровнем дохода, сообщает Reuters. Для этого компания запустит новый бренд Impact. Он станет частью глобального медицинского подразделения Sanofi, запущенного в прошлом году.

Sanofi также запустит фонд Impact в размере 25 млн долл. Эти средства пойдут на поддержку местных начинающих медицинских предприятий и обучение применению лекарственных препаратов.

«Запуск бренда Impact и нашего фонда Impact Fund — наши последние шаги, направленные на то, чтобы сделать наши лекарства доступными и помочь обеспечить качественное и устойчивое здравоохранение людям в беднейших странах мира», — заявил глава подразделения здравоохранения Sanofi Джон Фэйрест.

Препараты, которые компания хочет распространять, входят в список основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения. Инсулин был выделен агентством ООН как жизненно важное лекарство для диабетиков, которое во многих странах с низким уровнем дохода сложно достать.

Список также включает незапатентованные методы лечения рака, гипертонии, малярии, туберкулеза и других заболеваний. Sanofi не предоставила подробностей о том, снизит ли новая инициатива цены на лекарственные средства.

Страны, которые участвуют в проекте, находятся в основном в Африке, на пространстве от Нигера до Зимбабве. Государства, пострадавшие от конфликта, также примут в нем участие, например, Сирия. Также в инициативе поучаствуют азиатские страны, такие как Камбоджа и Мьянма.

Фото: sanofi.com

Николай Соколов

pharmvestnik