Отраслевые объединения попросили правительство усилить ответственность за онлайн-продажу БАД

Отраслевые объединения просят ускорить рассмотрение законопроекта о внесудебной блокировке сайтов, торгующих незарегистрированными БАД. Он был внесен в Госдуму больше года назад, но до сих пор находится в ожидании официального отзыва правительства. Соответствующее обращение (имеется в распоряжении «ФВ») объединения направили премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Потребитель по-прежнему сталкивается в сети Интернет со значимым предложением БАД и спортивного питания, не прошедших должную оценку соответствия (госрегистрации), а также продуктов, предлагаемых для употребления под видом БАД и спортивного питания, но прошедших недолжную оценку соответствия», — сказано в обращении к руководителю правительства.

Весьма распространены случаи реализации маркетплейсами рецептурных лекарственных средств с их доставкой потребителю, говорится в послании. Известны случаи реализации через интернет-агрегаторы безрецептурных лекарственных средств продавцами, у которых нет соответствующих лицензий и разрешений на дистанционную торговлю. За последние пять месяцев «ситуация усугубилась», отмечают авторы письма, в числе которых руководители СРО СПФО, АСНА, РААС, Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ», Союз производителей БАД.

Конечно, эта ситуация характерна и для офлайн-торговли, но в ее случае негативный эффект ограничивается фактором несравнимо меньшей доступности товара и тем, что в этом случае механизмы контроля и надзора работают эффективно — в отличие от интернет-торговли, где нарушителя зачастую невозможно обнаружить фактически, уверяют подписанты. Они готовы предоставить свою экспертизу в процессе «работы над данными задачами».

Инициатива о внесении поправок в федеральные законы «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» исходила от депутатов Госдумы Сергея Неверова и Александра Петрова. Законопроект был внесен в июне прошлого года. В феврале отраслевые объединения просили Мишустина поддержать это предложение, однако документ до сих пор ждет отзыв правительства.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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