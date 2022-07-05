Oxford Biomedica продлила на три года соглашение о производстве ковидной вакцины с AstraZeneca

Британская компания Oxford Biomedica объявила, что подписала новое трехлетнее соглашение о потенциальном производстве вакцины AstraZeneca против COVID-19 после 2022 года. Об этом сообщает Reuters.

Компания по клеточной и генной терапии Oxford Biomedica заявила в апреле, что произвела более 100 млн доз вакцины AstraZeneca с момента начала их партнерства в сентябре 2020 года. Срок действия обязательств по сделке истекает в этом году.

В рамках расширенной сделки AstraZeneca получит доступ к предприятию Oxford Biomedica Oxbox для производства вакцин по мере необходимости после 2022 года.

Oxford Biomedica рассчитывает получить около 30 млн фунтов стерлингов ($36,4 млн) дохода от первоначального контракта в текущем году.

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gxpnews