Минздрав потребовал внести изменения в инструкции некоторых антидепрессантов

Минздрав рекомендовал внести изменения в инструкции к медицинскому применению восьми антидепрессантов. Ведомство указывает на необходимость актуализации информации в утвержденных инструкциях в соответствии с опытом клинического применения этих лекарств.

Минздрав рекомендовал владельцам и производителям лекарственных препаратов: циталопрама, эсциталопрама, флуоксетина, милнаципрана, флувоксамина, пароксетина, сертралина, венлафаксина — внести изменения в инструкции. Письмо ведомства размещено в Государственном реестре лекарственных средств. О необходимости единообразия инструкций препаратов сообщил ведомству ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава.

В письме указано: Росздравнадзор получил информацию о риске послеродовых кровотечений, связанных с применением беременными женщинами антидепрессантов группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСН).

Изменения необходимо внести в инструкции разделов: «Применение во время беременности и период грудного вскармливания», «Побочное действие» и «Особые указания».

В документе говорится, что информация основана на данных Комитета по оценке рисков в сфере фармаконадзора европейского регулятора (РRАС ЕМА).

Вероника Догузова

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