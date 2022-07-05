Дело топ-менеджера «Медполимерпрома» Джина Спектора о взятках будет рассмотрено заново

Мосгорсуд отменил приговор, отправив на новое рассмотрение дело о даче взяток в отношении гражданина США Джина Спектора, бывшего топ-менеджера ГК VAM и «Медполимерпрома».

Основание для пересмотра дела – несовпадение текстов вердикта, зачитанного судьей, и решения, опубликованного позднее.

В июне прошлого года Джина Спектора признали виновным в даче взяток (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) экс-помощнице бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой за содействие в продвижении препаратов, которые производили компании фигурантов дела. Спектора приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 14,1 млн рублей.

По версии следствия, в 2016-2017 годах Спектор передал Алексеевой путевки в Доминикану, на остров Пхукет и Кипр общей стоимостью более 5,7 млн рублей. Путевки были переданы за лоббирование интересов компаний «Промомед Рус» и «Р-Фарм», а также ГК «Медполимерпром» (Спектор возглавлял совет директоров «Медполимерпрома»). Предполагалось, что Алексеева поспособствует невнесению в список ПКУ содержащих сибутрамин препаратов «Редуксин» и «Редуксин-лайт» (производитель – «Промомед Рус»), а также поможет «Медполимерпрому» укрепить свои позиции на рынке медизделий из ПВХ.

gxpnews