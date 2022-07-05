«Роснано» инициирует строительство 15 заводов по переработке медотходов

Компания «Роснано» рассматривает возможность строительства в России сети из 15 заводов по обезвреживанию и полной утилизации медицинских, биологических и особо опасных отходов. Проект подразумевает создание единого федерального оператора по обращению с медицинскими отходами. Объем инвестиций не раскрывается, в настоящее время концепция находится на рассмотрении в Правительстве РФ. Компания «Роснано» рассматривает возможность строительства в России сети из 15 заводов по обезвреживанию и полной утилизации медицинских, биологических и особо опасных отходов. Проект подразумевает создание единого федерального оператора по обращению с медицинскими отходами. Объем инвестиций не раскрывается, в настоящее время концепция находится на рассмотрении в Правительстве РФ.

По данным «Интерфакса», свое видение решения проблемы утилизации отходов «Роснано» направило Владимиру Путину. Президент поручил проработку вопроса вице-премьеру Виктории Абрамченко и руководителю Росприроднадзора Светлане Радионовой. Реализовать проект предлагается с использованием технологии плазмохимической деструкции, позволяющей обеспечить безотходное обезвреживание медицинских, биологических, ветеринарных, опасных и особо опасных отходов за счет разложения на молекулярном уровне.

Как заявляют в «Роснано», технология позволяет обеспечить «нулевую» зольность, «практически нулевые выбросы» диоксинов и фуранов, а также снизить затраты на утилизацию отходов по сравнению с существующими технологиями на 30% в отношении медицинских отходов, в 3 раза – в отношении опасных и особо опасных отходов.

По словам старшего управляющего директора «Роснано» Ивана Ожгихина, технология плазмохимической деструкции уже тестируется, сегодня уже созданы две опытные установки общей мощностью по утилизации 10 тысяч тонн отходов в год на территории Московской области. «Решения об их внедрении и тиражировании будут приняты по итогам всесторонней объективной экспертизы, подтверждающей нулевое воздействие на окружающую среду и экономическую эффективность. В настоящее время изучаем возможности ускоренной реализации таких проектов в России и за рубежом», – сообщил топ-менеджер «Роснано».

По данным Headway Company и Аналитического центра Vademecum, в 2019 году госзаказчики заключили контракты на обращение с медотходами на 7,7 млрд рублей. По данным профильных операторов, от 50% до 90% медотходов наиболее распространенных классов «Б» и «В» (инфицированных или потенциально инфицированных) должным образом не утилизируются, а захораниваются на несанкционированных площадках.

В августе 2020 года госкорпорация «Ростех» предложила Минпромторгу назначить ее дочернее предприятие «Росхимзащита» единым оператором по утилизации медицинских отходов, в том числе масок. В случае получения статуса «Ростех» собирается предложить игрокам рынка единые правила и тарифы для сбора и утилизации медотходов. Тогда же ООО «Дмитровский МПК», входящее в структуру «Ростеха» «РТ-Инвест», пообещало вложить в создание в Московской области централизованной системы по утилизации медотходов более 5 млрд рублей.

В декабре 2021 года Госдума РФ одобрила в третьем чтении поправки в ФЗ-224 «О государственно-частном партнерстве», позволяющие заключать соглашения о сборе, использовании, обезвреживании, размещении, хранении, учете и утилизации медицинских отходов. До этого закон позволял заключать профильные договоры по объектам обработки, утилизации, обезвреживания твердых коммунальных отходов, но не медицинских.

В январе 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин направил в Правительство РФ письмо с предложением приравнять медицинские отходы класса «А» (образующиеся в медучреждениях твердые бытовые неинфицированные отходы, которые необходимо упаковывать в маркированные емкости, чаще всего – в одноразовые пакеты) к твердым коммунальным отходам. По его словам, это позволит вывозить отходы класса «А», составляющие до 85% от объема всех медицинских отходов, региональным операторам по вывозу ТКО, не имеющим специальной лицензии.