Общая сумма претензий к фармкомпаниям по делу об опиоидном кризисе в США сократилась на $2,5 млрд

Федеральный окружной суд Южного округа Западной Виргинии признал американские фармкомпании McKesson Corp, AmerisourceBergen Corp и Cardinal Health не причастными к разжиганию опиоидного кризиса в штате. Таким образом суд оставил без удовлетворения иски жителей округа Кабелл, намеревавшихся взыскать с ответчиков $2,5 млрд для ликвидации последствий опиоидной зависимости. Федеральный окружной суд Южного округа Западной Виргинии признал американские фармкомпании McKesson Corp, AmerisourceBergen Corp и Cardinal Health не причастными к разжиганию опиоидного кризиса в штате. Таким образом суд оставил без удовлетворения иски жителей округа Кабелл, намеревавшихся взыскать с ответчиков $2,5 млрд для ликвидации последствий опиоидной зависимости.

Судья Дэвид Фабер заявил, что деятельность ответчиков не способствовала повышению спроса на опиоиды. По его мнению, к опиоидному кризису причастны врачи, выписывающие рецепты на обезболивающие.

С 2006 по 2014 годы американские фармкомпании направили в розничные сети 51,3 млн упаковок препаратов, содержащих наркотические вещества, однако это было законно, так как на них врачами выписывались рецепты, отметил Фабер.

В июле 2021 года генеральные прокуроры 15 американских штатов обнародовали соглашение с крупными фармкомпаниями, признавшими свою причастность к опиоидному кризису в стране. Стороны договорились, что компании выплатят пострадавшим $26 млрд на лечение от наркозависимости, поддержку семей, образование и другие социальные программы.

По условиям соглашения, три крупнейших дистрибьютора лекарств в США – McKesson Corp, Cardinal Health и AmerisourceBergen Corp – должны были выплатить в общей сложности $21 млрд. Однако теперь эта сумма сократится. Еще $5 млрд штатам выплатит Johnson&Johnson.

В октябре 2021 года Федеральный окружной суд Северного округа штата Огайо принял к рассмотрению иски представителей округов Лейк и Трамбулл к четырем крупным аптечным сетям – Walgreens Boots Alliance, CVS Health, Giant Eagle и Walmart. Жители округов считают их причастными к опиоидному кризису.

С 1999 года опиоидный кризис в США унес жизни около 500 тысяч человек.