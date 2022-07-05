«ПСК ФАРМА» зарегистрировала препарат от ковида

Российская «ПСК Фарма» зарегистрировала препарат для лечения коронавируса на основе нирматрелвира. Препарат выпускается в форме таблеток с дозировкой 150 мг. Показанием к его применению является лечение новой коронавирусной инфекции легкого или среднетяжелого течения у взрослых, в том числе с повышенным риском прогрессирования заболевания до тяжелого течения. Нирматрелвир следует применять одновременно с ритонавиром.

Нирматрелвир от «ПСК Фарма» зарегистрирован по процедуре, предназначенной для применения в условиях угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций. Инструкция подготовлена на основании ограниченного объема клинических данных по применению препарата и будет дополняться по мере поступления новых данных. Применение препарата возможно только под наблюдением врача.

Ранее был зарегистрирован препарат для лечения коронавируса «Миробивир» на основе комбинации нирматрелвира и ритонавира (производитель «Фармасинтез»). Также в РФ зарегистрирован препарат от коронавируса «Скайвира» на основе нирматрелвира и ритонавира (производитель «Промомед»).

remedium