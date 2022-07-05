Голикова сообщила о нехватке включенных в клинрекомендации отечественных лекарств от гепатита С

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что у правительства вызывает тревогу отсутствие отечественных препаратов для лечения гепатита С, включенных Минздравом в клинические рекомендации. По ее словам, три лекарственных средства из этих рекомендаций не производятся, еще шесть содержат импортные субстанции.

У правительства вызывает тревогу нехватка отечественных препаратов для лечения гепатита С, включенных Минздравом в клинические рекомендации. Три лекарственных средства из этих рекомендаций в России не производятся, еще шесть содержат импортные субстанции. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Это вызывает определенные тревоги, которые мы с некоторыми участниками сегодняшнего мероприятия неоднократно обсуждали. Мы имеем в виду безусловную тему Минпромторга и всех производителей, которая связана с импортозамещением – нормальным, полноценным импортозамещением. И если эта тема присутствует так остро, то тогда это должно быть включено в те самые перечни, о которых мы говорим, когда препарат, если он находится под патентной защитой, производится на полку и в любой момент он должен быть готовым к введению в оборот», – отметила она.

Голикова также пожаловалась на отсутствие в стране системы учета пациентов с гепатитом С. По ее словам, невозможно определить финансовую потребность на лечение таких пациентов, которую нужно заявлять в Минфин. «Прозвучала цифра 90 млрд руб., но из чего она исходит, я просто не могу сегодня сказать», — отметила она.

Рекомендации Минздрава по хроническому гепатиту С вступают в силу в полном объеме с 2024 года. Но если не будет должным образом организована работа по оказанию помощи в соответствии с клиническими рекомендациями, возникнут вопросы у проверяющих структур, отметила вице-премьер.

В конце марта правительство сформировало еще один пакет мер по поддержке российской экономики. В их числе оказались импортозамещение лекарств и медицинских изделий, упрощенная регистрация, облегчение закупочных процедур и субсидирование процентных ставок по кредитам.

Артем Косенок

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