Моноклональные антитела оказались менее эффективны против новых субвариантов «Омикрона»

Немецкий ученые сравнили эффективность моноклональных антител против новых вариантов коронавируса. Практически все они оказались не способны остановить заражение.
Группа исследователей из Германии изучила эффективность 10 моноклональных антител против новых вариантов коронавируса. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Lancet.
В исследовании изучались сотровимаб от GSK, тиксагевимаб и цилгавимаб («Эвушелд») от AstraZeneca, bebtelovimab и комбинация бамланивимаба и этесевимаба от Eli Lilly, комбинация казиривимаба и имдевимаба от Regeneron, регданвимаб от Celltrion и антитело S2H97.
Полученные данные показали, что только два из них были способны хотя бы частично ингибировать варианты BA.2.12.1, BA.4 и BA.5 и только бебтеловимаб эффективно блокировал заражение всеми субвариантами «Омикрона».
Кроме того, исследование показывает, что BA.2.12.1 и особенно BA.4 и BA.5 ингибируются хуже, чем более ранние варианты BA.1 и BA.2. Антитела невакцинированных пациентов, инфицированных BA.1 или BA.2 весной 2022 года, нейтрализовали BA.2.12.1 достаточно эффективно, но были гораздо менее действенны против BA.4 и BA.5. Поэтому вполне вероятно, что перенесенное заражение BA.1 или BA.2 мало защищает от последующего заражения BA.4 или BA.5.
«Эти результаты подтверждают тенденцию, которую мы уже наблюдали в предыдущих исследованиях: подварианты «Омикрона» эффективно не подавляются большинством терапевтических антител… Поэтому важно разработать новые антитела, чтобы быть готовыми к будущим субвариантам», — заявила одна из авторов исследования Прерна Арора.
При этом антитела людей, вакцинированных тремя дозами мРНК-вакцины Pfizer, блокировали все субварианты «Омикрона». Однако они блокировали BA.2.12.1, BA.4 и BA.5 менее эффективно, чем BA.1 и BA.2.
Николай Соколов
pharmvestnik