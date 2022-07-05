Моноклональные антитела оказались менее эффективны против новых субвариантов «Омикрона»

Группа исследователей из Германии изучила эффективность 10 моноклональных антител против новых вариантов коронавируса. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Lancet.

В исследовании изучались сотровимаб от GSK, тиксагевимаб и цилгавимаб («Эвушелд») от AstraZeneca, bebtelovimab и комбинация бамланивимаба и этесевимаба от Eli Lilly, комбинация казиривимаба и имдевимаба от Regeneron, регданвимаб от Celltrion и антитело S2H97.

Полученные данные показали, что только два из них были способны хотя бы частично ингибировать варианты BA.2.12.1, BA.4 и BA.5 и только бебтеловимаб эффективно блокировал заражение всеми субвариантами «Омикрона».

Кроме того, исследование показывает, что BA.2.12.1 и особенно BA.4 и BA.5 ингибируются хуже, чем более ранние варианты BA.1 и BA.2. Антитела невакцинированных пациентов, инфицированных BA.1 или BA.2 весной 2022 года, нейтрализовали BA.2.12.1 достаточно эффективно, но были гораздо менее действенны против BA.4 и BA.5. Поэтому вполне вероятно, что перенесенное заражение BA.1 или BA.2 мало защищает от последующего заражения BA.4 или BA.5.

«Эти результаты подтверждают тенденцию, которую мы уже наблюдали в предыдущих исследованиях: подварианты «Омикрона» эффективно не подавляются большинством терапевтических антител… Поэтому важно разработать новые антитела, чтобы быть готовыми к будущим субвариантам», — заявила одна из авторов исследования Прерна Арора.

При этом антитела людей, вакцинированных тремя дозами мРНК-вакцины Pfizer, блокировали все субварианты «Омикрона». Однако они блокировали BA.2.12.1, BA.4 и BA.5 менее эффективно, чем BA.1 и BA.2.

Николай Соколов

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