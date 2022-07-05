Минздрав зарегистрировал вторую назальную вакцину против COVID-19

Минздрав выдал регистрационное удостоверение компании «Генериум» на назальную вакцину для профилактики COVID-19. Информация об этом размещена в Государственном реестре лекарственных средств.

Согласно реестру препарат выпускается в виде назального спрея. «Салнавак» является комбинированной векторной вакциной и состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов 26 и 5 типов. Вводится препарат при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели.

Вакцина показана для иммунизации населения от 18 до 60 лет. В инструкции указано, что применение во время беременности возможно с 22-недельного срока, но с учетом возможных рисков. Также в документе отмечено, что клинические исследования препарата на данный момент пока не завершились, а вакцина зарегистрирована по ускоренной схеме.

В реестре клинических исследований есть информация об испытании интраназальной вакцины GNR-099 от компании «Генериум», которое должно завершиться к концу 2023 года.

Компания «Генериум» подала заявку в Минздрав на регистрацию своей вакцины в апреле текущего года.

Первой назальной вакциной, одобренной Минздравом, стал «Спутник» от Центра им. Гамалеи.

Вероника Догузова

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