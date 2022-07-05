Росздравнадзор сообщил о возобновлении национальной регистрации медизделий

В Росздравнадзоре сообщили о возобновлении национальной регистрации медицинских изделий. За две недели, с 14 по 29 июня, было подано 24 заявки. По правилам ЕАЭС в 2022 году в службу подано более 60 заявлений.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщила о возобновлении национальной регистрации медизделий. За две недели, с 14 по 29 июня, было подано 24 заявки на госрегистрацию, уточнили «ФВ» в пресс-службе. По правилам ЕАЭС в 2022 году в службу подано более 60 заявлений, что больше, чем за весь 2021 год.

В июне Совет ЕЭК утвердил протокол по внесению изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий, предусматривающий продление национальных правил регистрации медизделий в странах-участниках до 31 декабря 2022 года. Как сообщали в ЕЭК, продление переходного периода учитывает предложения производителей, в том числе позволяет оперативно принимать на национальном уровне специальные меры поддержки рынка в связи с введением ограничительных мер экономического характера в отношении отдельных стран ЕАЭС.

Ранее предполагалось, что с 1 января 2022 года новые медизделия должны регистрироваться только по правилам ЕАЭС.

Артем Косенок

Маргарита Грошева

pharmvestnik