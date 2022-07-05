AstraZeneca купит биотехнологическую компанию TeneoTwo за 1,3 миллиарда долларов

AstraZeneca приобретет компанию TeneoTwo за 1,27 млрд долл. Она разрабатывает препарат для борьбы с раком крови. Сделка, вероятно, будет закрыта в III квартале этого года.

AstraZeneca приобретет биотехнологическую компанию TeneoTwo за 1,27 млрд долл., пишет Reuters. С помощью этого приобретения компания планирует расширить свой портфель препаратов против рака крови. В частности, AstraZeneca получит экспериментальное средство против одной из форм неходжкинской лимфомы — типа рака, провоцирующего рост лейкоцитов, которые могут привести к возникновению опухолей.

Этот препарат, TNB-486, принадлежит к классу биспецифических антител, разработанных для перенаправления иммунной системы на распознавание и уничтожение раковых клеток. В настоящее время он находится в I фазе испытаний у пациентов с В-клеточной неходжкинской лимфомой, которые получили 2 или более предыдущих линий терапии.

Англо-шведский производитель также продает препарат от рака крови «Калквенс». В прошлом году он принес компании более чем 1,2 млрд долл.

AstraZeneca планирует заплатить TeneoTwo 100 млн долл. авансом, а также проведет дополнительные платежи в зависимости от успеха в ходе разработки препарата. Сумма этих выплат может составить до 1,17 млрд долл.

Сделка, вероятно, будет закрыта в III квартале этого года и, как ожидается, не повлияет на перспективы AstraZeneca на 2022 год, пишет Reuters.

TeneoTwo Inc была выделена из компании Teneobio, которую в прошлом году купила американская биотехнологическая компания Amgen. Сделка предоставила Amgen технологию создания антител для борьбы с опухолями и ряд препаратов, которые находятся на ранней стадии испытаний или в процессе доклинических исследований.

Николай Соколов

pharmvestnik