Первое медицинское изделие по ускоренной процедуре зарегистрировали в РФ

В России было зарегистрировано первое медицинское изделие по ускоренной процедуре. Об этом сообщает «ФВ» со ссылкой на Росздравнадзор.

По данным издания, речь, возможно, идет о наборе реагентов для выявления ДНК вируса оспы обезьян методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией («Вектор-ПЦРрв-ВОО»). Центр «Вектор» зарегистрировал медизделие 16 июня 2022 года. В ведомстве эту информацию не подтвердили.

«В 2014 году разработали и в 2016 году зарегистрировали набор реагентов „Вектор-МПЦРрв-Оспа”, который методом мультиплексной полимеразной цепной реакции в реальном времени дифференциально определяет ДНК ортопоксвирусов (натуральной оспы, оспы обезьян, оспы коров и осповакцины). На базе этого набора в 2022 году была создана специализированная тест-система на вирус оспы обезьян», – сообщили «ФВ» в центре.

Правительство Российской Федерации в апреле текущего года приняло решение упростить процедуру государственной регистрации медицинских изделий. Это позволит избежать их дефицита.

28 июня на заседании комиссии Росздравнадзора эксперты приняли решение о включении в перечень медизделий, которые не производятся в России и дружественных странах, 1580 кодов видов медицинских изделий.

gxpnews