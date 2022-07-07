Минздрав РФ потребовал изменить инструкции восьми антидепрессантов

Министерство здравоохранения Российской Федерации рекомендовало владельцам и производителям восьми антидепрессантов внести изменения в инструкции. Об этом сообщает «ФВ» со ссылкой на письмо Минздрава, размещенное в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС).

Речь идет о следующих лекарственных препаратах: «Циталопрам», «Эсциталопрам», «Флуоксетин», «Милнаципран», «Флувоксамин», «Пароксетин», «Сертралин», «Венлафаксин».

О необходимости единообразия инструкций препаратов ведомству сообщило ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава.

«Росздравнадзор получил информацию о риске послеродовых кровотечений, связанных с применением беременными женщинами антидепрессантов группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСН)», – говорится в письме.

Необходимо внести изменения в инструкции трех разделов: «Применение во время беременности и период грудного вскармливания», «Побочное действие», «Особые указания».

Согласно документу, информация основана на данных Комитета по оценке рисков в сфере фармаконадзора европейского регулятора (PRAC ЕМА).

Как стало известно в марте, в России резко вырос спрос на антидепрессанты.

gxpnews