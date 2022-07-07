Дистрибьюторы лекарств выиграли дело об опиоидах в США на сумму $2,5 млрд

Крупные американские дистрибьюторы лекарств McKesson Corp, AmerisourceBergen Corp и Cardinal Health не несут ответственности за разжигание опиоидной эпидемии в части Западной Вирджинии, США. Федеральный судья вынес решение в понедельник, пишет Reuters.

Окружной судья США Дэвид Фабер отклонил попытки властей города Хантингтон и округа Кэбелл заставить трех крупнейших фармацевтических дистрибьюторов страны заплатить $2,5 млрд для преодоления кризиса с наркотиками в их регионе, вызванного потоком таблеток, которые вызывают привыкание.

Но после многомесячного судебного разбирательства, завершившегося в прошлом году, Фабер заявил, что компании не вызвали переизбытка опиоидов, заявив, что «добросовестность» врачей, выписывающих рецепты, привела к увеличению объема обезболивающих, которые они отправляли в аптеки.

В то время как компании с 2006 по 2014 год отправили 51,3 млн опиоидных таблеток в розничные аптеки в общинах, «нет ничего неразумного в распространении контролируемых веществ для выполнения законно выписанных рецептов», сказал Фабер.

Стив Уильямс, мэр Хантингтона, в своем заявлении назвал это решение «ударом по нашему городу и обществу». Город стремился заставить компании помочь финансировать программы лечения опиоидов.

Компании приветствовали решение, которое, по словам AmerisourceBergen, опровергает представление о том, что распространение одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) лекарств среди лицензированных поставщиков медицинских услуг может считаться нарушением общественного порядка.

Cardinal Health и McKesson в отдельных заявлениях сообщили, что дистрибьюторы поддерживали системы для предотвращения утечки опиоидов в незаконные каналы.

Было подано более 3300 исков, в основном правительствами штатов и местными властями, с целью привлечь эти и другие компании к ответственности за эпидемию злоупотребления опиоидами, связанную с более чем 500 тысячами смертей от передозировки за последние два десятилетия.

Дистрибьюторы вместе с производителем лекарств Johnson & Johnson в прошлом году согласились выплатить до $26 млрд для урегулирования тысяч судебных исков, возбужденных против них правительствами штатов и местными властями по всей стране.

gxpnews