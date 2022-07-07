ФАС согласовала цену на препарат «Фармасинтеза» для лечения ВИЧ-инфекции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Российской Федерации согласовала цену на препарат «Ампризир», который используется для лечения болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Это второй отечественный воспроизведенный лекарственный препарат с МНН фосампренавир производства АО «Фармасинтез», отметили в ФАС РФ.

«Согласованная цена рассчитана с учетом понижающего коэффициента от цены на референтный лекарственный препарат „Телзир” и установлена на 30% ниже его стоимости. Это поможет существенно сэкономить средства при госзакупках препарата для лечения пациентов в медучреждениях», – говорится в сообщении.

Цена составит 7679,22 рубля за упаковку.

ФАС России ранее не согласовала цены на две зарубежные вакцины.

gxpnews