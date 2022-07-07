Принят закон о доступе Минпромторга к данным о производстве лекарств

Госдума в ходе пленарного заседания в среду, 6 июля, приняла в третьем чтении законопроект, предоставляющий Минпромторгу России право получать информацию о производстве лекарств, хотя эти сведения являются коммерческой тайной.

Правительство РФ внесло инициативу в ГД в апреле. Новые нормы разрешают Минздраву предоставлять Минпромторгу документы о процессе производства и о контроле качества «лекарственных препаратов, содержащихся в регистрационном досье на лекарственный препарат, для целей лицензирования производства лекарственных средств и инспектирования субъектов обращения лекарственных средств на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики».

Авторы инициативы ранее напоминали, что регдосье на лекарственный препарат входит в информацию, составляющую коммерческую тайну. Поэтому изменения будут прописаны в законах «Об обращении лекарственных средств» и «О коммерческой тайне». Речь, в частности, идет о «возможности предоставления информации, составляющей коммерческую тайну, в рамках межведомственного информационного взаимодействия с соблюдением требований и (или) ограничений», установленных законом, и с одновременным уведомлением обладателя такой информации.

«Сведения будут предоставляться в рамках межведомственного информационного взаимодействия, Минздрав и Минпромторг совместно установят порядок предоставления данных», – пишет издание.

gxpnews