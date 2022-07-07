У препаратов с ифосфамидом выявили новое побочное действие

Всем производителям противоопухолевых лекарственных препаратов (ЛП) с действующим веществом ифосфамид необходимо добавить в инструкцию по применению новые данные о безопасности применения таких ЛП, сообщает «Катрен Стиль». Соответствующее указание Минздрава РФ опубликовано в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС).

Как говорится в документе, необходимо включить в раздел инструкции препарата «Особые указания» сведения о его нейротоксичности. Симптомы нейротоксичности при лечении ифосфамидом включали спутанность сознания, сонливость, кому, галлюцинации и ряд других, указано в письме.

Отмечается также, что нейротоксичность ифосфамида в большинстве случаев купируется через какое-то время после прекращения введения препарата. В некоторых случаях восстановление было неполным.

Согласно ГРЛС, в России зарегистрировано четыре торговых наименования ЛС с ифосфамидом в качестве действующего вещества.

Минздрав РФ также потребовал изменить инструкции восьми антидепрессантов.

gxpnews