AstraZeneca вложит $1,3 млрд в покупку американской фармкомпании TeneoTwo

Англо-шведская AstraZeneca договорилась о приобретении американской биотехнологической компании TeneoTwo, основной актив которой – онкогематологический препарат для лечения неходжкинских лимфом. Ожидается, что сумма сделки составит до $1,27 млрд, из них $100 млн – авансовый платеж, остальная часть будет выплачиваться поэтапно. Сделку планируют закрыть в третьем квартале 2022 года.

Согласно условиям соглашения, AstraZeneca перейдет онкопрепарат американской компании TNB-486, который планируется использовать для лечения различных заболеваний, относящихся к группе неходжкинских лимфом. За его разработку и получение результатов уже проведенных КИ AstraZeneca выплатит TeneoTwo до $805 млн. В случае выхода TNB-486 на рынок, TeneoTwo получит еще $360 млн от англо-шведской компании.

В настоящее время ведутся КИ данного препарата для лечения диффузной B-крупноклеточной лимфомы. В исследовании принимают участие пациенты, получившие ранее две и более линий терапии.

Компания TeneoTwo была выделена в 2021 году как дочерняя структура Teneobio, купленной Amgen за $2,5 млрд. TeneoTwo после сделки перешел препарат TNB-486, который должен составить конкуренцию другому лекарственному средству, помогающему при лечении онкогематологических заболеваний, – Блинцито (блинатумомаб) от Amgen. Финансовые показатели работы TeneoTwo не раскрываются.

AstraZeneca – англо-шведская фармкомпания, занимающаяся разработкой и производством лекарственных средств для лечения рака, сердечно-сосудистых, неврологических и эндокринных заболеваний. Компания является соразработчиком вакцины от COVID-19 (AZD-1222). Выручка компании за 2021 год составила $37,42 млрд, чистая прибыль – $0,11 млрд.

В 2021 году продажи главного онкогематологического препарата AstraZeneca – Калквенс (акалабрутиниб) – принесли компании более $1,2 млрд. В марте 2021 года AstraZeneca продала 7,7% акций, принадлежавших ей в американской фармкомпании Moderna, за $1,2 млрд.