Костромские предприниматели получили по пять лет колонии за торговлю просроченными ИВЛ

Ленинский районный суд Владимира приговорил совладельца ООО «НПФ «Костромская медтехника» Андрея Герасимова и коммерческого директора компании Оксану Рыжову к 5,5 и 5,1 года колонии общего режима соответственно по уголовному делу о поставке просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) весной 2020 года. Обвиняемые не признали вину. Помимо лишения свободы, подсудимым назначены штрафы в размере 2 млн и 1 млн рублей. Ленинский районный суд Владимира приговорил совладельца ООО «НПФ «Костромская медтехника» Андрея Герасимова и коммерческого директора компании Оксану Рыжову к 5,5 и 5,1 года колонии общего режима соответственно по уголовному делу о поставке просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) весной 2020 года. Обвиняемые не признали вину. Помимо лишения свободы, подсудимым назначены штрафы в размере 2 млн и 1 млн рублей.

Топ-менеджеры признаны виновными в сбыте недоброкачественных медизделий и незаконном сбыте незарегистрированных медизделий, совершенном в крупном размере, а также мошенничестве в особо крупном размере (п. «а» ч. 2 ст. 238.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Гособвинение запрашивало фигурантам дела от 7 до 8 лет колонии общего режима.

По версии следствия, в апреле 2020 года семь владимирских коммерческих организаций приобрели в ООО «НПФ «Костромская медтехника-Сервис» и ООО «НПФ «Костромская медтехника» 97 аппаратов ИВЛ «Фаза-5 НР» для последующей передачи в медучреждения региона в качестве благотворительной помощи. После поставки в больницы выяснилось, что закупленные у костромских предпринимателей аппараты ИВЛ выпущены в 1995–2001 годах, срок действия регистрационных удостоверений истек, необходимое техническое обслуживание своевременно не производилось, а выходные и заданные параметры вентиляции не соответствовали требованиям – в частности, разброс дыхательного объема у ИВЛ произвольно колебался от 10% до 50%, в связи с чем аппараты оказались непригодны для лечения пациентов.

Как выяснилось, одним из покупателей оказался депутат Госдумы Григорий Аникеев, который приобрел аппараты и передал их больнице №6 Владимира, перепрофилированной для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Помимо покупателей из Владимира, Андрей Герасимов успел законтрактовать еще 800 таких же аппаратов на общую сумму 56 млн рублей московской компании, чье наименование не раскрывается. 290 аппаратов на сумму более 20 млн рублей были отгружены покупателю.

В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 238.1 (сбыт фальсифицированных медизделий, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствие посчитало, что при продаже аппаратов руководитель ООО «НПФ «Костромская медтехника» Андрей Герасимов и коммерческий директор компании Ольга Рыжова умышленно ввели в заблуждение покупателей о качестве и пригодности к использованию медицинского оборудования, тем самым причинив им ущерб на сумму более 10,5 млн рублей. В июле 2020 года Герасимов и Рыжова были задержаны. Вину подозреваемые не признали, тогда же Октябрьский районный суд Владимира отправил их в СИЗО, но затем они были переведены под домашний арест.

В октябре 2021 года Управление Следственного комитета по Владимирской области завершило расследование уголовного дела и передало материалы в Ленинский районный суд Владимира для рассмотрения по существу.

По сведениям Росздравнадзора, аппараты ИВЛ «Фаза-5 НР» выпускались ОАО «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова» и Уральским приборостроительным заводом (входит в ГК «Ростех»). Регудостоверение на оборудование истекло в 2008 году.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «НПФ «Костромская медтехника» зарегистрировано в 1994 году, долей в 75% компании владеет Андрей Герасимов, еще 25% принадлежат Марине Бакуловой. В 2021 году компания выручила 283,6 млн рублей, чистая прибыль составила 18,4 млн рублей. По итогам 2019 года в рейтинге «ТОП100 поставщиков рынка госзаказа медизделий» Аналитического центра Vademecum компания заняла 45-ю строчку с объемом поставок на 725 млн рублей. В дальнейшем объемы поставок на рынок госзаказа сократились в два-три раза.