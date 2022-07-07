Минздрав рекомендовал внести изменения в инструкцию противоопухолевого препарата

Минздрав рекомендовал внести изменения в инструкцию по медицинскому применению противоопухолевого препарата ифосфамид. Ведомство заявляет, при терапии ифосфамидом может развиваться токсичное воздействие на центральную нервную систему.

Минздрав рекомендовал владельцам и производителям лекарственных препаратов с МНН ифосфамид внести изменения в инструкции. Письмо с рекомендациями опубликовано в Государственном реестре лекарственных средств. В документе говорится о необходимости включить в раздел «Особые указания» инструкции препарата информацию о его нейротоксичности. В письме указано, что симптомы нейротоксичности при лечении ифосфамидом включали: спутанность сознания, сонливость, кому, галлюцинации и некоторые другие.

Также отмечается, что нейротоксичность ифосфамида в большинстве случаев купируется через некоторое время после прекращения введения препарата. В некоторых случаях восстановление было неполным.

Ифосфамид — алкилирующий цитостатик, применяющийся при различных онкологических заболеваниях. В ГРЛС зарегистрировано четыре препарата с данным МНН.

Регистрационным удостоверением на препараты с ифосфамидом владеют АО «Фармасинтез-Норд», ООО «Промомед рус», Baxter Oncologу и АО «Верофарм».

Вероника Догузова

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