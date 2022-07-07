CureVac подала иск против BioNTech из-за патента на вакцину против COVID-19

CureVac подала в суд на BioNTech, требуя компенсации за нарушение патентов на технологии, использующиеся в вакцине от COVID-19.

Немецкая CureVac подала в суд на BioNTech, пишет The Financial Times. CureVac утверждает, что производитель вакцины Comirnaty против COVID-19 нарушил несколько ключевых патентов, касающихся технологии информационной РНК.

Компания требует «справедливой компенсации» за нарушение ее прав интеллектуальной собственности. При этом CureVac заявила, что не планирует действий, которые могли бы повлиять на производство, продажу или распространение вакцины.

CureVac разрабатывает собственные мРНК-вакцины, в том числе и препарат от COVID-19. Но группа отказалась от разработки экспериментального средства после того, как оно в ходе испытаний показало меньшую эффективность, чем конкуренты от Pfizer и Moderna.

В компании заявили, что считают быструю разработку вакцин «огромным достижением» с «беспрецедентным положительным влиянием на глобальное здравоохранение». Но «это достижение основано на десятилетиях научных исследований и инноваций, поддерживаемых CureVac, пионером в области технологии мРНК», — говорится в заявлении.

Исполнительный директор CureVac Франц-Вернер Хаас заявил, что, по его мнению, BioNTech «опирается на наши плечи». Он утверждает, что вакцина от COVID-19 частично основана на инновациях, над которыми CureVac работала последние 20 лет. «Если вы добились успеха, не забывайте, откуда вы его берете», — сказал он.

BioNTech в свою очередь заявила, что ценит и уважает «действительные права на интеллектуальную собственность», но ее препарат является «оригинальным», и она будет «решительно» защищать его от всех обвинений в нарушении патентных прав.

Ранее компания Alnylam обвинила Pfizer и Moderna в нарушении патентов на вакцины против COVID-19. Иск касался технологии, которая используется для доставки РНК в клетки.

Николай Соколов

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