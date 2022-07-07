Ветеринары связали дефицит вакцин для домашних животных с новым законом

Ветеринары связали дефицит вакцин для домашних животных с новым законом, вступившим в силу с 1 июля. Согласно изменениям производители обязаны размещать вакцинные штаммы на территории России для проверки. Однако большая часть зарубежных компаний этого не сделала, сообщили в Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей.

В ветеринарных клиниках стали заканчиваться иностранные анестетики, которые чаще всего используются для проведения операций, вакцины, препараты для ингаляционного наркоза домашних животных. Также дефицит наблюдается на некоторые медизделия и расходники. Об этом «Известиям» рассказали ветеринары и представители отраслевых объединений. В частности, по их словам, есть сложности в закупке анестезирующих средств «Золетил» и «Телазол», ингаляционного наркоза «Изофлуран», вакцины «Нобивак». Однако о тотальном дефиците речи не идет, заявил директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) Семен Жаворонков.

«Сейчас и правда наблюдаются серьезные проблемы с анестетиками. Мы фиксируем сообщения о нехватке этих препаратов и от ветеринарных региональных управлений, и от ветврачей из разных регионов. Также нарастает нехватка зарубежных вакцин. А в ближайшем будущем мы рискуем и вовсе остаться без них», — отметил он.

Проблема с вакцинами вызвана, в частности, изменениями законодательства. С 1 июля 2022 года производители обязаны размещать вакцинные штаммы на территории России для проверки. В противном случае препараты должны выводиться из оборота. По словам Жаворонкова, большая часть зарубежных компаний этого не сделала. По его словам, это связано с тем, что до сих пор не утвержден перечень организаций, подпадающих под это требование. Кроме того, многие компании не успели поставить реагенты для выборочного контроля, которые необходимы для процедуры депонирования.

При текущей международной ситуации быстро завезти вакцины на проверку невозможно. А без прохождения выборочной процедуры контроля оборот препаратов прекращается, подтвердила гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова.

По данным Россельхознадзора, дефицита ветпрепаратов в России не наблюдается. Объем ввоза лекарств для животных, в том числе вакцин, за первое полугодие 2022 года на 5—7% превышает объем поставок за аналогичный период прошлого года. По всем востребованным наименованиям есть отечественные аналоги, отметили в ведомстве.

В апреле ветклиники сообщили, что столкнулись с нехваткой препаратов для анестезии животных «Золетил» и «Телазол». Однако в Россельхознадзоре заверили, что их поставки продолжаются, а иностранные производители ветпрепаратов и вакцин не заявляли о своем уходе из России. Также, по данным опроса компании VetUnion, выяснилось, что более 90% ветклиник столкнулись с дефицитом ветеринарных препаратов. Однако в надзорном органе тогда также опровергли эту информацию.

Артем Косенок

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