BMS уничтожит онкопрепараты для клинических исследований в России

Американская компания Bristol-Myers Squibb планирует уничтожить противоопухолевые препараты, предназначенные для проведения клинических исследований в России, и изымает их из медучреждений. О несогласии с решением компании заявили ведущие онкологи и профильная ассоциация пациентов.

Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй» обратилась в Европейскую коалицию пациентов с жалобой на действия американской биофармацевтической компании Bristol-Myers Squibb (BMS). Из-за ухода с российского рынка она изымает из медучреждений и намерена уничтожить противоопухолевые препараты, которые предназначены для международных многоцентровых клинических исследований (ММКИ). Об этом «Медицинскому вестнику» сообщила президент российской ассоциации Ирина Боровова.

«Я звонила в представительство BMS в России и просила оставить препараты, потому что лишать надежды больных людей бесчеловечно. Такая позиция идет вразрез с политикой компании, которую она сама декларирует, это просто геноцид», — рассказала она.

По словам Борововой, факты изъятия лекарств подтверждают сотрудники НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова. Ассоциация онкологов Северо-Запада также направила обращение в компанию с просьбой не забирать препараты, но ответа не получила. Боровова отметила, что остальные производимые BMS лекарства, в том числе входящие в Перечень ЖНВЛП, продолжают обращаться в России без ограничений.

В пресс-службе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова подвердили, что получили от компании инструкции уничтожить все полученные для КИ препараты. Сейчас решается вопрос о переводе участвовавших в испытаниях пациентов на стандартную терапию.

«Это очень обидно, так как подавляющее большинство участников, получавших ниволумаб, хорошо реагировали на лечение», — сообщили в центре.

Количество изымаемого из российских клиник ниволумаба в ассоциации и НМИЦ не уточнили. «МВ» направил запрос в BMS с просьбой прокомментировать ситуацию.

По данным ГРЛС, в 2020 году Минздрав России выдал BMS пять разрешений на проведение ММКИ препарата ниволумаб у онкопациентов и два в 2021 году. Сейчас четыре исследования прекращены, три находятся в статусе действующих. Данных за 2022 год в реестре нет. Суммарное количество участников действующих клинических исследований составляет 165 человек.

В мае сообщалось, что BMS продает российский бизнес своему партнеру в Центральной и Восточной Европе компании Swixx BioPharma. К концу июня компания обещала закрыть все исследования, которые спонсирует в стране.

В марте и апреле ряд зарубежных фармкомпаний сделали заявления об изменениях в своей работе в России. В основном они касаются прекращения инвестиций и приостановки новых клинических исследований в стране. Часть компаний объявили, что продолжат следить за развитием ситуации и могут в дальнейшем изменить подход к работе в России.

Татьяна Бескаравайная

Вероника Догузова

pharmvestnik