В России принят закон о создании регистра фармработников

Госдума приняла закон о создании регистра фармработников и студентов, получающих эту специальность. Его создаст и будет вести Министерство здравоохранения. Авторы законопроекта считают, что это позволит совершенствовать государственную политику при формировании кадровых ресурсов.

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о создании регистра фармацевтических работников, а также студентов, получающих среднее и высшее фармацевтическое и медицинское образование. Изменения вносятся в ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Согласно документу, полномочиями по созданию и ведению регистра наделен Минздрав. Закон вступает в силу 1 марта 2023 года.

«Принятие законопроекта <…> позволит проводить анализ кадрового состава в сфере здравоохранения, а также трудоустройства лиц, которые получили среднее профессиональное и высшее медицинское образование, среднее профессиональное и высшее фармацевтическое образование», — говорится в пояснительной записке к документу.

Поправки устанавливают взаимодействие Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) «Федеральный регистр медицинских работников» с информационными ресурсами в системе образования. В регистре студентов-фармацевтов будут указываться помимо личной информации также название образовательного учреждения, форма обучения, год поступления, срок окончания и другие сведения.

Также ко второму чтению депутаты приняли поправки к законопроекту. Так, право на осуществление медицинской или фармацевтической деятельности в России имеют те, кто получил соответствующее образование в российских образовательных учреждениях и прошел аккредитацию специалиста.

Те, специалисты, кто получил медицинское или фармацевтическое образование в иностранных учреждениях, допускаются к работе после признания в России полученных образования и (или) квалификации и прохождения аккредитации специалиста. Те же, кто не закончил или получил высшее фармацевтическое или медицинское образование в иностранных образовательных учреждениях, может быть допущен к работе на должности специалистов со средним медицинским или средним фармацевтическим образованием.

В апреле правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому Министерство здравоохранения должно будет создать и вести федеральный регистр граждан, получающих медицинское и фармацевтическое образование.

Артем Косенок

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