В Великобритании сменился глава Минздрава

Министром здравоохранения Великобритании назначен канцлер герцогства Ланкастерского Стив Баркли. Причина перемен в правительстве Соединенного королевства – несогласие прежнего министра с политикой премьера Бориса Джонсона, а также секс-скандал в Консервативной партии Британии.

Канцлер герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям) Стив Баркли возглавил министерство здравоохранения и социальных дел Великобритании после ухода в отставку Саджида Джавида, проработавшего на этом посту чуть больше года. Джавид в своем письме, адресованном премьер-министру Борису Джонсону, заявил, что не может продолжать работу в правительстве по этическим соображениям.

«Для меня было огромной честью служить в этой роли, но я больше не могу продолжать работу с чистой совестью. Сожалею, но для меня очевидно, что под вашим руководством эта ситуация не изменится, и поэтому вы потеряли мое доверие», – написал экс-министр, добавив, что британцы требуют от правящей партии серьезного подхода к управлению страной и ответственности правительства за свои действия, чего сейчас нет.

Вспомнил чиновник и произошедший на прошлой неделе скандал в элитном лондонском клубе «Карлтон». Как сообщал The Telegraph, замкоординатора фракции консерваторов в британском парламенте 52-летний Крис Пинчер устроил дебош и, находясь в нетрезвом состоянии, приставал к двум мужчинам. Это, как и вечеринки Джонсона на Даунинг-стрит в разгар пандемии в 2020 году, уверен Джавид, подрывает доверие к действующему правительству.

Новый глава ведомства Стив Баркли ранее руководил аппаратом главы британского правительства. На сайте министерства опубликовано его официальное обращение по поводу своего назначения.

Он отметил, что инвестиции правительства Великобритании в национальную службу здравоохранения сейчас больше, чем когда-либо раньше. В стране будут наняты еще 50 тысяч медсестер, продолжат реформирование системы социального обеспечения, чтобы пациенты по всей стране имели доступ к необходимой помощи, а также постараются «преодолеть отставание из-за пандемии коронавируса».

Кроме Саджида Джавида, свой пост покинул и министр финансов Риши Сунак. На его место назначен бывший глава минобразования Надим Захави.