Московские аптеки подозревают в сбыте «серых» дорогостоящих препаратов из больниц

Из аптек в Москве изъяли лекарственные средства на 10 млн руб., которые оказались на «сером» рынке, хотя официально поставлялись в медицинские организации. Под подозрением находятся управленцы аптек, которые состояли в одной группе в WhatsApp. Тем не менее следователи уже восемь месяцев не могут привлечь никого к ответственности, потому что главврачи больниц, из которых, как считает следствие, совершались хищения, не признают себя потерпевшими.

В октябре 2021 года сотрудники линейного УВД на станции «Курская» управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу провели «проверочную закупку» препарата «Артлегия» (олокизумаб) против COVID-19 в ООО «Наша аптека» в Москве. В роли курьера на встречу к полицейским приехала учредитель «Нашей аптеки» Анжелика Хабибулина. Препарат был продан ею без рецепта, по завышенной цене, а кассовый чек показался оперативникам поддельным. После этого в аптеке началась проверка, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к расследованию. Также оперативники заинтересовались и другой аптекой, аффилированной с Хабибулиной, — ООО «Вайлет».

В телефоне учредителя следователи обнаружили группу в WhatsApp «Заказ», в которой фармацевты обсуждали, как правильно продать проблемные лекарства и как замаскировать сомнительные сделки. После этого проверки прошли в ООО «Ромашка 03», ООО «Эка Фарм» и ООО «Финик Фарм». Следователи МВД и сотрудники ОЭБиПК сочли подозрительными несколько сотен хранившихся в помещениях аптек препаратов.

Всего препаратов изъято на общую сумму 10 млн руб. Речь, в частности, идет о таких препаратах, как «Исентресс», «Калетра», «Перьета», «Реддитукс», «Герцептин», «Китруда» и иммунодепрессант «Хумира».

Благодаря системе маркировки удалось выяснить, что все препараты поступили в крупные медучреждения Кемерова, Самары, Пензы, Москвы и ряда других городов. Как следует из документов, они были переданы бесплатно больным. При этом главврачи больниц, в которых, вероятно, совершались хищения, не признают себя потерпевшими, поэтому и обвиняемых в уголовном деле сейчас нет. По их мнению, препараты выдавались пациентам и на «серый» рынок могли попасть только от них. Заявление о краже препаратов и нанесенном учреждению ущербе написал только один главврач.

Полицейские возбудили одно уголовное дело о сбыте краденного (ч.1 ст.175 УК РФ).

Фото: Косенок Артем

Артем Косенок

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