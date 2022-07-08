Госдума приняла закон о создании регистра фармацевтов

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, который наделяет Минздрав Российской Федерации полномочиями по созданию и ведению федерального регистра фармацевтов и лиц, получающих медицинское и фармацевтическое образование.

Кабмин внес документ в Госдуму в апреле. Предлагается внесение поправок в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». В частности, согласно документу, помимо уже осуществляемого персонифицированного учета входящих в федеральный регистр медицинских работников, предлагается введение персонифицированного учета фармацевтов, а также студентов колледжей и вузов, обучающихся на медиков и фармацевтов. Минздрав наделяется полномочиями по созданию и ведению федерального регистра лиц, получающих медицинское и фармацевтическое образование. Новые нормы вступают в силу с 1 марта 2023 года.

«Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по охране здоровья существенно доработал инициативу. Так, с 1 января 2023 года право на осуществление медицинской деятельности в РФ будут имеют лица, получившие медицинское или иное образование в российских образовательных организациях и прошедшие аккредитацию специалиста. Такие же нормы касаются права на осуществление фармацевтической деятельности. При этом лица, получившие медицинское, фармацевтическое или иное образование в иностранных образовательных организациях, допускаются к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности только после признания в РФ полученных образования и квалификации, а также после прохождения аккредитации специалиста. Росздравнадзор должен будет установить соответствие полученного образования и квалификации квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам, утвержденным Минздравом России», – пишет издание.

Кроме того, устанавливается, что с 1 января 2023 года лиц, не завершивших высшее медицинское или фармацевтическое образование в иностранных образовательных организациях, а также лиц, получивших его, могут допустить к осуществлению медицинской деятельности или фармдеятельности на должностях специалистов со средним медицинским или средним фармацевтическим образованием. Минздрав РФ установит порядок допуска таких граждан.

gxpnews