Россия безвозмездно передала другим странам более 2 млн доз вакцины от COVID-19

В 2021—2022 годах Россия безвозмездно передала более чем 20 странам 2,2 млн доз вакцины для профилактики COVID-19. Всего, по данным на 31 мая, наша страна экспортировала 102,4 млн доз этих препаратов.

Согласно данным платформы ИНИД*, больше всего в качестве гуманитарной помощи поставлялась вакцина «Спутник Лайт» – 1,7 млн доз, доставлено 502,2 тыс. доз «Спутника V», а также 300 доз «ЭпиВакКороны» в феврале 2021 года.

Кому Россия помогала вакцинами

ИНИД приводит данные о гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19 с 1 февраля 2020 по 1 февраля 2022 года со ссылкой на открытые источники. «ФВ» не нашел информацию о гуманитарных поставках антиковидных вакцин в феврале — июне текущего года. Это можно объяснить, во-первых, трудностями с логистикой, возникшими из-за кризиса на Украине, во-вторых, спадом заболеваемости коронавирусом.

Больше всего вакцин в качестве гуманитарной помощи Россия передала Донецкой Народной Республике (ДНР), поставки туда были зафиксированы в 2021 году. В текущем году вакцины или не поставлялись, или об этом не сообщалось в открытых источниках.

Чаще всего помощь в виде вакцин поставлялась в Азию (9 стран), а также в Африку ­(6 стран).

Сколько гуманитарной помощи было в мире

По данным Всемирной торговой организации (ВТО), общий объем поставок антиковидных вакцин на 31 мая 2022 года составил 15,2 млрд доз, из них 9 млрд использованы внутри стран-производителей и 6,2 млрд экспортированы.

Из общего экспорта напрямую было пожертвовано разными странами 409,2 млн доз, еще 829,2 млн через COVAX – глобальную инициативу по доступу к вакцинам для профилактики COVID-19 (поставляются препараты, получившие квалификацию ВОЗ).

ВТО сообщает, что экспорт антиковидных вакцин России составил 102,4 млн доз (поставки по контракту и пожертвования). Это составляет 1,7% от мирового экспорта.

Больше всего гуманитарной помощи получили страны Азии и Африки. Так, в Азию безвозмездно отправлено 588,4 млн доз. Больше всего пожертвовали США – 228,5 млн доз и Китай – 83,5 млн доз. В Африку поставлено 515,2 млн доз. Большую часть обеспечили США – 368,2 млн доз, почти 92 млн – Евросоюз.

Стоит отметить: страны Азии и Африки, а также других континентов получали вакцины как в виде гуманитарной помощи, так и по контрактам.

Другая гуманитарная помощь

Россия также активно передавала в другие страны тесты на COVID-19 – чуть больше 2 млн, средства индивидуальной защиты (44 сообщения об этом виде гуманитарной помощи), медоборудование (28 сообщений). В разные страны Россия поставляла аппараты для искусственной вентиляции легких, медицинские кровати, системы переливания крови и пр.

Также в качестве помощи наша страна посылала за рубеж медицинских специалистов. Известны 34 таких факта. Например, в июле 2020 года Минздрав России направил в Азербайджан группу врачей. В составе бригады 22 медика: 5 специалистов Сеченовского университета, среди которых пульмонологи, ревматолог и эпидемиолог, и 17 врачей — добровольцев, проживающих и работающих в России, в том числе из медицинских учреждений Москвы, Одинцово, Норильска. В марте 2020 года в Италию отправлено около 100 военных специалистов (специалисты эпидемиологи, вирусологи, реаниматологи, терапевты и др.), а также специальная военная техника, медицинское и иное оборудование.

*Российская гуманитарная помощь для борьбы с COVID-19: сведения о поставках в зарубежные страны за 2020—2022 гг. // Официальные сайты гос. ведомств; обработка: Шакиров О.И., Соловьев Д.Б.; АНО «ЦПУР», проект «Гуманитарный монитор», 2022. Доступ: Лицензия CC BY-SA. Размещено: 28.09.2020 (v 4.0 от 10.02.2022). Ссылка на набор данных: http://data-in.ru/data-catalog/datasets/133/

Фото: mchs.gov.ru

Елена Калиновская

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