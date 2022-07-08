Sanofi и Skyhawk подписали соглашение о разработке препаратов в области онкологии и иммунологии

Компании Skyhawk и Sanofi подписали соглашение по разработке иммунологических и онкологических препаратов. Сумма сделки составит 2 млрд долл.
Биотехнологическая компания Skyhawk Therapeutics объявила о подписании эксклюзивного, крупномасштабного соглашения с Sanofi. Оно будет направлено на разработку препаратов в области иммунологии и онкологии, сообщает The Endpoints News.
Компании будут заниматься обнаружением и созданием малых молекул, которые модулируют сплайсинг (образование функционально активных молекул РНК из их предшественников путем удаления отдельных фрагментов) РНК для сложных мишеней в онкологии и иммунологии.
Работа над РНК с помощью малых молекул — это довольно новое направление по сравнению с разработкой препаратов на основе мРНК и РНК-интерференции. На данный момент существует несколько биотехнологических компаний, которые занимаются этим, такие как Arrakis и Expansion Therapeutics.
По условиям сделки Sanofi выплатит Skyhawk 54 млн долл. авансом. Skyhawk предоставит Sanofi эксклюзивные лицензии на права интеллектуальной собственности на кандидатные препараты, обнаруженные и разработанные в рамках сотрудничества.
Sanofi возьмет на себя ответственность за дальнейшую разработку и коммерциализацию средств. Skyhawk также имеет право на получение более 2 млрд долл. потенциальных промежуточных платежей, а также потенциальных гонораров в зависимости от будущих продаж.
У Skyhawk есть ряд соглашений с крупным фармбизнесом. На данный момент она сотрудничает с MSD, Bristol-Myers Squibb, Biogen, Takeda, Genentech и Vertex, которые вложили в компанию 40 млн долл.
Николай Соколов
pharmvestnik