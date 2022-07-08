Sanofi и Skyhawk подписали соглашение о разработке препаратов в области онкологии и иммунологии

Компании Skyhawk и Sanofi подписали соглашение по разработке иммунологических и онкологических препаратов. Сумма сделки составит 2 млрд долл.

Биотехнологическая компания Skyhawk Therapeutics объявила о подписании эксклюзивного, крупномасштабного соглашения с Sanofi. Оно будет направлено на разработку препаратов в области иммунологии и онкологии, сообщает The Endpoints News.

Компании будут заниматься обнаружением и созданием малых молекул, которые модулируют сплайсинг (об­ра­зова­ние функ­цио­наль­но ак­тив­ных мо­ле­кул РНК из их пред­ше­ст­вен­ни­ков пу­тем уда­ле­ния от­дель­ных фраг­мен­тов) РНК для сложных мишеней в онкологии и иммунологии.

Работа над РНК с помощью малых молекул — это довольно новое направление по сравнению с разработкой препаратов на основе мРНК и РНК-интерференции. На данный момент существует несколько биотехнологических компаний, которые занимаются этим, такие как Arrakis и Expansion Therapeutics.

По условиям сделки Sanofi выплатит Skyhawk 54 млн долл. авансом. Skyhawk предоставит Sanofi эксклюзивные лицензии на права интеллектуальной собственности на кандидатные препараты, обнаруженные и разработанные в рамках сотрудничества.

Sanofi возьмет на себя ответственность за дальнейшую разработку и коммерциализацию средств. Skyhawk также имеет право на получение более 2 млрд долл. потенциальных промежуточных платежей, а также потенциальных гонораров в зависимости от будущих продаж.

У Skyhawk есть ряд соглашений с крупным фармбизнесом. На данный момент она сотрудничает с MSD, Bristol-Myers Squibb, Biogen, Takeda, Genentech и Vertex, которые вложили в компанию 40 млн долл.

Николай Соколов

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