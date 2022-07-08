Правительство направит на бесплатные лекарства и медизделия льготникам еще 3 млрд рублей

Правительство направит на бесплатные лекарства и медицинские изделия льготникам еще почти 3 млрд руб. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание льготникам направлено еще более 2,9 млрд руб. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. Большая часть денег была заложена ранее в федеральном бюджете на 2022 год. Более 1 млрд руб. выделено дополнительно.

«Федеральная поддержка позволит обеспечивать бесплатными препаратами в течение года почти 3,5 млн человек. Важно, чтобы людям своевременно предоставлялись положенные им лекарства. Прошу за этим внимательно следить в каждом российском субъекте», – сообщил Мишустин на заседании правительства.

Ранее правительство проиндексировало сумму, на которую льготники могут получать лекарства и медицинские изделия. Решение потребовало дополнительного финансирования. Всего в этом году на бесплатные лекарства для льготников в федеральном бюджете предусмотрено свыше 40,7 млрд руб.

В мае правительство опубликовало постановление, согласно которому для лекарственного обеспечения льготников будут использоваться препараты с истекающим сроком годности. Документ поможет устранить возможные логистические проблемы и риски срыва поставок по заключенным контрактам. Кроме того, это уменьшит риск списания лекарств, закупленных в 2020 году, писал «ФВ».

Артем Косенок

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