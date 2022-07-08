Евгений Нифантьев передал права на аптечные сети «Неофарм» и «Столички»

Депутат Госдумы Евгений Нифантьев передал права на аптечные сети «Неофарм» и «Столички». Активы перешли закрытому паевому фонду, его пайщики неизвестны. Сделка была закрыта 1 июля.

Депутат Госдумы Евгений Нифантьев передал права на 99,99% ООО «Нео-Фарм» (управляет аптечными сетями «Неофарм» и «Столички») закрытому паевому инвестиционному фонду «Здравинвест». Он управляется компанией «Современные фонды недвижимости», пишут «Ведомости». Нифантьев сообщил изданию, что больше не владеет компанией. По его словам, она перешла под контроль нескольких десятков пайщиков, ранее инвестировавших в недвижимость и не знакомых между собой. Их точное число и имена депутат не назвал, но уточнил, что каждый из них владеет от 1 до 10% долей от общего количества паев. Оставшаяся доля 0,01% принадлежит Лидии Нифантьевой, которая по данным издания приходится ему матерью.

Сбербанк не ответил на запрос издания, представитель «Современных фондов недвижимости» от комментариев отказался. По данным «СПАРК», сделка была закрыта 1 июля. Ее сумма не раскрывается.

Рыночную стоимость двух аптечных сетей директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов оценивает в 55–70 млрд руб. Нифантьев называет сделку с закрытым паевым инвестиционным фондом примером цивилизованной реализации актива. Этот формат выбран, чтобы избежать резкой смены курса развития компании и изменений в менеджерском составе. По его словам, отсутствие коммуникации между пайщиками не позволит им объединиться и продать паи друг другу, сосредоточив в руках контрольную долю в компании.

ООО «Нео-Фарм» было создано в 2003 году. В 2021 году выручка составила 33,7 млрд руб., чистая прибыль – 516,6 млн руб. Принадлежащие компании аптечные сети насчитывают более 1 тыс. точек в 80 городах Центрального и Северо-Западного округов. В сентябре 2021 года Евгений Нифантьев стал депутатом Госдумы. В марте 2022 года вместе с рядом других депутатов был внесен в санкционный список Минфина США.

Фото: Ринат Васбеев

Артем Косенок

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