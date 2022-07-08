В Москве создан консорциум для разработок новых медизделий и препаратов

В Москве создан консорциум для исследований в области биомедицины. Его участники займутся созданием новых изделий медицинского назначения, медицинских препаратов и средств их доставки, а также разработкой современных способов диагностики и лечения тяжелых заболеваний.

В рамках нацпроекта «Наука и университеты» университеты, НИИ, инновационные предприятия и стартапы объединились в консорциум «Инженерия здоровья». Его участники займутся созданием новых изделий медицинского назначения, медицинских препаратов и средств их доставки, а также разработкой современных способов диагностики и лечения тяжелых заболеваний. Объединение возглавит академик, вице-президент РАН Владимир Чехонин, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

В консорциум вошли:

РНИМУ имени Пирогова,

НМИЦ имени Сербского,

НМИЦ онкологии имени Блохина,

Центр имени Гамалеи,

Институт молекулярной биологии имени Энгельгардта,

Томский государственный университет,

компания «Конмет»,

3D Bioprinting Solutions.

Цель создания консорциума — формирование базы для внедрения конкурентоспособных материалов и технологий в области биомедицины. Это позволит ликвидировать разрыв между возможностями современных материалов медицинского назначения и потребностями человека в улучшении качества жизни и повышении уровня здоровья, отметили в пресс-службе.

Артем Косенок

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